Правила в’їзду іноземців в Україну на період дії карантину змінені. Фото: 24tv.ua

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Правила в’їзду іноземців до України у період карантину змінив Кабінет міністрів.

На період карантинних обмежень забороняється перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства, у яких відсутній страховий поліс, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні. Також цей документ може бути виданий іноземною страховою компанією-партнером і повинен покривати витрати, пов’язані з лікуванням коронавірусу, обсервацією та строком перебування в Україні. Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби.

Зазначається, що під нові правила не підпадають іноземці та особи без громадянства, які постійно живуть в Україні, біженці та особи, яким потрібен додатковий захист, дипломати, представники офіційних міжнародних місій, військовослужбовців країн-членів НАТО.

На територію ОРДЛО та Криму не пустять іноземців та осіб без громадянства, які не мають поліса страхування. Виїхати з півострова та окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію такі особи без полісу також не зможуть.

Також рішення уряду передбачає, що на самоізоляцію мають йти особи, які прибули з країн, де бушує пандемія коронавірусу. Ця норма не поширюється на такі категорії осіб:

які не досягли 12 років;

які прибувають в Україну для навчання у вишах;

які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням коронавірусу та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

працівників диппредставництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

інструкторів збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів ЗСУ;

діячів культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

осіб, що перевозять гемопоетичні стовбурові клітини для трансплантації;

які мають негативний результат тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону.

Нагадаємо, з понеділка, 28 вересня, іноземці можуть вільно перетинати кордон, оскільки повна заборона на в’їзд для іноземних громадян до України втратила чинність.