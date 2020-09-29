В Харькове простились с погибшим курсантом. Фото: Вячеслав Мадиевский

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Церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе на Харьковщине курсантом Виталием Ольховым 29 сентября состоялась в Харькове. Он скончался в больнице на следующий день после авиакатастрофы.

Прощались с курсантом на Мемориале славы в лесопарке. На церемонии присутствовали родные погибшего, руководство Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, руководство ОГА и представители духовенства. Об этом сообщает «Укринформ».

Гроб, покрытый сине-желтым флагом, пронесли сквозь всю аллею Мемориала славы. Курсанты поочередно несли тело погибшего. Тело погибшего сегодня доставят во Львовскую область, где курсанта похоронят в родном городе Сосновка.

Представители университета рассказали, что в своем вступительном заявлении Ольховый написал, что его побудили к обучению на летчика мечта о небе и военно-политическая ситуация в стране.

Как известно, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева упал самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находились 27 человек из 11 областей Украины: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. В результате авиакатастрофы погибли 25 человек.

Напомним, самолет Ан-26, который разбился под Чугуевом, должны были отправить на капитальный ремонт через два дня. В Верховной Раде рассматривают вариант создания комиссии по расследованию авиакатастрофы в Харьковской области.