Когда похоронят всех жертв авиакатастрофы Ан-26, рассказал Зеленский

Зеленский. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n144473-kogda-pohoronyat-vseh-jertv-aviakatastrofy-an-26-rasskazal-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что церемония прощания со всеми жертвами катастрофы Ан-26 на Харьковщине может состояться только после идентификации тел всех погибших.

Тела окончательно опознают в ближайшие две-три недели. Об этом глава государства сообщил во время поездки в Винницкую область, передает пресс-служба Офиса президента.

Украинский лидер заявил, что на данный момент с телами погибших работает экспертная комиссия. Также определенные сложности создает то, что все погибшие члены экипажа и курсанты были из разных областей Украины.

По прогнозам главы Государственного бюро расследований (ГБР) и Министерства обороны, церемония может состояться только спустя полмесяца после трагедии.

Я понимаю, что такие вещи надо срочно делать, особенно этого ждут прежде всего родные и близкие. Мои соболезнования им. Через 2−3 недели, я думаю, это будет возможным, — добавил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе на Харьковщине курсантом Виталием Ольховым 29 сентября состоялась в Харькове. Он скончался в больнице на следующий день после авиакатастрофы.