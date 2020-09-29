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Погода в Україні на 30 вересня. Фото:Pixabay

Потужні зливи та грози накриють усі регіони — погода в Україні на 30 вересня (КАРТА)

29 вер 2020, 17:39
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Погода в Україні 30 вересня очікується відносно тепла, проте усі регіони заллють грози та зливи. Температура повітря прогріється до +22°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 12−22° вище нуля. Ночі цієї доби стануть трохи теплішими — 9−17° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 30 вересня буде хмарною та дощовою. Вночі повітря прогріється до 11−13° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується відносно тепла, місто накриють помірні дощі. Температура повітря вночі буде по-осінньому прохолодною і складе 11−13° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 19−21° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть теплими, але дощовими. Місто охоплять грози. Температура повітря вночі буде 14−16° тепла, а вдень — 19−21° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується прохолодна та по-справжньому осіння. Температурні показники будуть такими: уночі 10−12° тепла, а вдень — 12−14° вище нуля.

Погода в Карпатах 30 вересня буде супроводжуватися потужними зливами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 10−12° тепла, а вдень 12−14° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 30 вересня. Карта: Укргідрометцентр


Геомагнітна обстановка в Україні 30 вересня прогнозується неспокійна. Протягом доби можливі помірні магнітні бурі. Найбільша геомагнітна активність буде фіксуватися на початку доби та стихне до ранку.

Геомагнітні бурі. Інфографіка: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр прогнозував заморозки у вересні у деяких областях України.

Джерело: Ракурс


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