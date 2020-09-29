Погода в Україні на 30 вересня. Фото:Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144472-potujni-zlyvy-ta-grozy-nakryut-usi-regiony-pogoda-v-ukrayini-na-30-veresnya-karta.html

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Погода в Україні 30 вересня очікується відносно тепла, проте усі регіони заллють грози та зливи. Температура повітря прогріється до +22°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 12−22° вище нуля. Ночі цієї доби стануть трохи теплішими — 9−17° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 30 вересня буде хмарною та дощовою. Вночі повітря прогріється до 11−13° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується відносно тепла, місто накриють помірні дощі. Температура повітря вночі буде по-осінньому прохолодною і складе 11−13° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 19−21° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть теплими, але дощовими. Місто охоплять грози. Температура повітря вночі буде 14−16° тепла, а вдень — 19−21° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується прохолодна та по-справжньому осіння. Температурні показники будуть такими: уночі 10−12° тепла, а вдень — 12−14° вище нуля.

Погода в Карпатах 30 вересня буде супроводжуватися потужними зливами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 10−12° тепла, а вдень 12−14° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 30 вересня прогнозується неспокійна. Протягом доби можливі помірні магнітні бурі. Найбільша геомагнітна активність буде фіксуватися на початку доби та стихне до ранку.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр прогнозував заморозки у вересні у деяких областях України.