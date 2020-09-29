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Погода в Карпатах 30 сентября будет сопровождаться мощными ливнями. Столбики термометров в темное время суток покажут 10−12° тепла, а днем составит 12−14° тепла
по Цельсию.
Погода в Украине 30 сентября. Фото: Pixabay
Мощные ливни и грозы накроют все регионы — погода в Украине на 30 сентября (КАРТА)https://racurs.ua/n144472-moschnye-livni-i-grozy-nakrout-vse-regiony-pogoda-v-ukraine-na-30-sentyabrya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 30 сентября ожидается относительно теплая, но все регионы зальют грозы и ливни. Температура воздуха прогреется до +22°.
Днем столбики термометров покажут 12−22° выше нуля. Ночью сутки станут немного теплее — 9−17°выше нуля. Ветер обещают западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
Погода в Киеве 30 сентября будет облачной и дождевой. Ночью воздух прогреется до 11−13° тепла, а днем составит 14−16° выше нуля.
Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется относительно теплая, город накроют умеренные дожди. Температура воздуха ночью будет по-осеннему прохладной и составит 11−13° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 19−21° выше нуля.
Погодные условия в Одессе будут теплыми, но дождливыми. Город охватят грозы. Температура воздуха ночью будет 14−16° тепла, а днем — 19−21° выше нуля.
Погода во Львове завтра прогнозируется прохладная и по-настоящему осенняя. Температурные показатели будут следующими: ночью 10−12° тепла, а днем — 12−14° выше нуля.
Погода в Карпатах 30 сентября будет сопровождаться мощными ливнями. Столбики термометров в темное время суток покажут 10−12° тепла, а днем составит 12−14° тепла
по Цельсию.
Геомагнитная обстановка в Украине 30 сентября прогнозируется неспокойная. В течение суток возможные умеренные магнитные бури. Наибольшая геомагнитная активность будет фиксироваться в начале суток и стихнет до утра.
Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр прогнозировал заморозки в сентябре в некоторых областях Украины.
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