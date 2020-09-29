Операция по спасению дельфинов завершилась в Австралии — сколько животных уцелели

Дельфины в Австралии. Фото: 24 ТВ

https://racurs.ua/n144471-operaciya-po-spaseniu-delfinov-zavershilas-v-avstralii-skolko-jivotnyh-uceleli.html

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Дельфины в Австралии массово застряли на мели. В гавани Маккуори на малонаселенном западном побережье штата Тасмания в первые дни спасательной операции волонтеры насчитали около 270 животных на побережье, и треть из них погибла уже в первые часы после того, как застряла на берегу.

В последующие дни количество пострадавших животных было уточнено — всего было обнаружено около 470 этих животных, большую часть которых спасти не удалось. Об этом сообщает National Geographic.

Отмечается, что спустя шесть дней после начала операции был обнаружен один живой дельфин вида гринда, которого выпустили в океан спасатели. Всего удалось спасти только 110 морских жителей.

Животные массово выкинулись на берег в труднодоступных местах, из-за чего спасателям было крайне нелегко сталкивать их обратно в океан. В последние дни усилия группы защитников животных были направлены на то, чтобы сбросить мертвых гринд в океан.

Власти предупреждают, что спустя некоторое время гринды снова могут начать прибиваться к берегу из-за того, что будут видеть тела своих мертвых товарищей. Причины самого массового выброса дельфинов на берег в истории Австралии все еще остаются неизвестными.

Предполагается, что несколько стай сбились с курса во время поиска еды, а остальные последовали за ними на мель.

Напомним, ранее мы сообщали, что дельфины в Австралии массово выбросились на берег. Почти 300 особей вида гринда выбросились на западном побережье штата Тасмания. Это один из самых массовых выбросов дельфинов вблизи острова за последние десять лет.