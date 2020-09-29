Операція з порятунку дельфінів завершилася в Австралії — скільки тварин вціліли

Дельфіни в Австралії. Фото: 24 ТВ

https://racurs.ua/ua/n144471-operaciya-z-poryatunku-delfiniv-zavershylasya-v-avstraliyi-skilky-tvaryn-vcilily.html

Ракурс

Дельфіни в Австралії масово застрягли на мілині. У гавані Маккуорі на малонаселеному західному узбережжі штату Тасманія у перші дні рятувальної операції волонтери нарахували приблизно 270 тварин на узбережжі — третина з них загинула вже у перші години після того, як застрягла на березі.

У наступні дні кількість постраждалих тварин уточнили — всього було виявлено близько 470 тварин, велику частину яких врятувати не вдалося. Про це повідомляє National Geographic.

Зазначається, що через шість днів після початку операції відшукали одного живого дельфіна виду грінда, якого випустили в океан рятувальники. Всього вдалося врятувати тільки 110 морських жителів.

Тварини масово викинулися на берег у важкодоступних місцях, у зв’язку з чим рятувальникам було вкрай нелегко зіштовхувати їх назад в океан. В останні дні зусилля групи захисників тварин були спрямовані на те, щоб скинути мертвих гринд в океан.

Влада попереджає, що найближчим часом грінди знову можуть почати прибиватися до берега через те, що будуть бачити тіла своїх мертвих товаришів. Причини наймасовішого викиду дельфінів на берег в історії Австралії все ще залишаються невідомими.

Передбачається, що кілька зграй збилися з курсу під час пошуку їжі, а інші пішли за ними на мілину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дельфіни в Австралії масово викинулися на берег. Майже 300 особин виду грінда викинулися на західному узбережжі штату Тасманія. Це один з наймасовіших викидів дельфінів поблизу острова за останні десять років.