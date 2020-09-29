Организмов-«вирусоедов» впервые обнаружили ученые

Планктон. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144475-organizmov-virusoedov-vpervye-obnarujili-uchenye.html

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Вирусы являются крупным царством живых организмов, однако ранее ученым не удавалось обнаружить ни одних существ, которые могли бы поедать их. Теперь же ученым придется пересмотреть представления о роли вирусов в пищевых цепочках.

Группа исследователей из лаборатории наук об океане Бигелоу в Ист-Бутбей взяла пробы морской воды на двух участках океана в 2009 и 2016-том году. В данных образцах получилось обнаружить следы поедания вирусов планктонами. Об этом сообщает National Geographic.

Ученые отмечают, что ранее было известно только о существовании вирусов, которые эволюционировали, чтобы лишать другие вирусы белков. Но до сих пор не было доказательств того, что другой организм поглощает и переваривает частицы вириона для получения энергии.

В рамках проведенного исследования же оказалось, что около половины библиотек, проанализированных из одного образца, содержали последовательности бактерий, которые были съедены планктоном.

Несколько чаще встречались вирусные последовательности. В одной из выборок половина библиотек содержала фрагменты генов от 50 различных вирусов. Большинство вирусных последовательностей создали бактериофаги — патогены, которые вторгаются и размножаются внутри бактериальных клеток.

Ученые пришли к выводу, что эти организмы напрямую питаются вирусами. На это указывает то, что два совершенно разных типа простейших имеют почти идентичные вирусные последовательности.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, «подавила» циркуляцию других распространенных респираторных вирусов.