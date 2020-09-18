Зеленський назвав Порошенка монархом та господарем України — новини політики

https://racurs.ua/ua/n144008-zelenskyy-nazvav-poroshenka-monarhom-ukrayiny.html

Ракурс

Володимир Зеленський згадав про свого попередника Петра Порошенка, коментуючи заяви політиків щодо можливості втрати безвізу Україною внаслідок обрання Верховною Радою сумнівних кандидатур до складу комісії, яка призначатиме нове керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Я не коментую заяви українських політиків щодо того, що не стосується їхніх повноважень. Тобто вони (українські політики -ред.) не можуть нам ні надавати, ні забирати безвіз. Я знаю, хто розповсюджує цю інформацію, мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає себе монархом України, господарем України. Хоча, у цієї людини було п’ять років, щоб відбудувати країну і показати, що він може зробити для свого народу, — заявив Зеленський під час візиту на Івано-Франківщину 18 вересня.

За його словами, Київ налагодив «нормальну комунікацію» із західними партнерами. Також президент наголосив, що він виступає за прозорий механізм обрання нового керівництва САП.

Я читав уважно, те що заявили західні партнери, те що заявили представники тих, чи інших посольств в Україні. Вони сказали, що хочуть подивитися, щоб комісія уважно працювала, щоб комісія працювала прозоро і прозоро обирала професійного майбутнього керівника САП. Я повністю їх підтримую, — зазначив Зеленський.



Нагадаємо, 17 вересня парламент призначив сімох представників у комісію, яка обиратиме майбутнього керівника САП. Міжнародні партнери України висловили занепокоєння щодо доброчесності деяких членів комісії. На Заході нагадали, що непрозорий конкурс на посаду глави САП може коштувати Україні безвізу і фінансової підтримки.