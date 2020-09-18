Зеленский назвал Порошенко монархом и хозяином Украины — новости политики

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Владимир Зеленский вспомнил о своем предшественнике Петре Порошенко, комментируя заявления политиков о возможности срыва безвиза для Украины из-за избрания Верховной Радой сомнительных кандидатур в состав комиссии, которая будет назначать новое руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Я не комментирую заявления украинских политиков о том, что не касается их полномочий. То есть они (украинские политики — ред.) не могут нам ни предоставлять, ни забирать безвиз. Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает себя монархом Украины, хозяином Украины. Хотя, у этого человека было пять лет, чтобы восстановить страну и показать, что он может сделать для своего народа, — заявил Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область 18 сентября.

По его словам, Киев наладил «нормальную коммуникацию» с западными партнерами. Также президент отметил, что он выступает за прозрачный механизм избрания нового руководства САП.

Я читал внимательно, то заявили западные партнеры и представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят увидеть, чтобы комиссия внимательно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего главы САП. Я полностью их поддерживаю, — отметил Зеленский.



Напомним, 17 сентября парламент назначил семь представителей в комиссию, которая будет выбирать будущего главу САП. Международные партнеры Украины выразили обеспокоенность добропорядочностью некоторых членов комиссии. На Западе напомнили, что непрозрачный конкурс на должность главы САП может стоить Украине безвиза и финансовой поддержки.