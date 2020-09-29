30 вересня свято. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n144479-30-veresnya-svyatkuut-den-perekladacha-ta-religiyne-svyato-viry-nadiyi-ta-lubovi.html

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30 вересня в Україні та світі відзначають Міжнародний День перекладача. Професійне свято людей цієї професії з’явилося за ініціативи Міжнародної федерації перекладачів у 1991 році.

Ця дата була обрана на честь одного з чотирьох латинських батьків сучасної християнської Церкви — Ієроніма Стридонського, який помер саме 30-го вересня 420-го року нашої ери.

Ще в молоді роки він був покликаний на служіння і здійснив паломництво у Святу Землю, після чого чотири роки жив відлюдником. Він досконально вивчив халдейську і єврейську мову. Згодом він влаштувався у Віфлеєм, де взявся за багаторічну працю — переклад на латинську текстів Старого і Нового Завітів. Саме його версія цих текстів була проголошена офіційним латинським текстом Святого Письма.

Також у цей день православні віряни свято Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Багато дівчат саме сьогодні святкували свої іменини, адже зазначені імена користувалися в минулому великою популярністю.

Переказ свідчить, що сама Софія була вдовою і займалася вихованням своїх дочок, прищеплюючи їм віру в Господа з самого дитинства. Однак у той час повсюдно було поширено язичництво, а тому, імператор, дізнавшись про чотирьох християнках, вирішив звернути їх у свою віру.

Але дівчата відкинули вмовляння і подарунки імператора, за що їх піддали численним мукам, а потім обезголовили. Мати дівчат померла від горя через три дні. Згідно з писанням, на момент смерті Вірі було 12 років, Любові — 9, а Надії — 10.

Цей день в історії:

1452 — у друкарні Йогана Ґутенберґа вийшла у світ перша в Європі друкована книга — Біблія;

1614 — між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов’язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запоріжжі;

1791 — у Відні відбулася прем'єра останньої опери Моцарта «Чарівна флейта»

1876 — журнал «Київська старовина» вперше опублікував біографію Григорія Сковороди;

1919 — Рада народних міністрів УНР на чолі з соціал-демократом Ісааком Мазепою ухвалила законопроект про скасування станів в Україні;

1929 — Британська служба «Бі-бі-сі» вперше провела телетрансляцію;

1946 — оголошено перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі;

1967 — вперше в космосі здійснено автоматична стиковка космічних апаратів, ними стали радянські «Космос-186» і «Космос-188»;

1980 — опубліковано першу специфікацію Ethernet;

1990 — на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом «Ні — новому Союзному договору!», санкціонований президією Київської міської ради;

1992 — відправлено у відставку прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна.

У цей день народилися:

1841 — Михайло Драгоманов, український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, філософ;

1905 — Невілл Френсіс Мотт, британський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1977 року;

1924 — Трумен Капоте, американський письменник;

1928 — Елі Візель, письменник, журналіст, громадський діяч. Лауреат Нобелівської премії миру;

1946 — Ден О’Бенон, американський сценарист і режисер. Працював над такими легендарними фільмами як: «Дюна», «Зоряні війни», «Чужий»;

1951 — Баррі Джеймс Маршалл, австралійський мікробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2005 року;

1964 — Моніка Беллуччі, італійська акторка, модель;

1969 — Емілі Ландекер, американська акторка;

1975 — Маріон Котіяр, французька акторка театру, телебачення та кіно, лауреат «Оскару» та «Золотого глобуса».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове свято в Україні заснував президент України Володимир Зеленський. Тепер День виноградаря і винороба відзначатиметься щорічно у другу неділю листопада. У 2020 році його святкуватимуть 8 листопада.