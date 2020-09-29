Аваков емоційно вибухнув через слова Фокіна про війну на Донбасі

Аваков. Фото: UA News

https://racurs.ua/ua/n144480-avakov-emociyno-vybuhnuv-cherez-slova-fokina-pro-viynu-na-donbasi.html

Ракурс

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, гнівно відреагував на слова заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про те, що Росія не веде війну проти України.

Очільник МВС нагадав Фокіну, що внаслідок війни загинули тисячі солдатів та цивільних під російськими градами. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.





Аваков заявив, що слова «їх там нет» — це слова Путіна, а не представника України. На думку міністра, останніми тижнями слова Фокіна завдають шкоди Україні і гнівають українців, які поховали родичів на війні.

Нагадаємо, що Фокін сьогодні, 29 вересня, на засіданні комітету парламенту заявив, що поки не бачив підтверджень того, що Росія веде війну проти України. Після цих слів у Раді запропонували звільнити його з посади заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі.