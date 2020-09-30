Скандальное заявление Фокина члены ТКГ оправдали «личной позицией»

ТКГ. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n144482-skandalnoe-zayavlenie-fokina-chleny-tkg-opravdali-lichnoy-poziciey.html

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Война на Донбассе проходит с помощью наемников, а не регулярной армии Российской Федерации, считает заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин. На такое ​​скандальное заявление отреагировали другие члены дипломатической группы.

Члены делегации назвали такие заявления «личной позицией». Об этом говорится в официальном заявлении украинской делегации в ТКГ, передает «Укринформ».

Так, коллеги Фокина заявили, что заместитель главы делегации имеет право на собственную позицию и мнение, «каким бы странным оно не казалось». Но во время переговоров в ТКГ все члены ТКГ придерживаются исключительно официальной позиции государства относительно российской агрессии.

Также делегаты добавили, что в вопросах об оккупации Крыма и войне на Донбассе придерживаться официальной позиции легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой.

В ТКГ отметили, что войну в Украине принесла Россия и ее граждане, поэтому переговоры проходят в формате Украина-ОБСЕ-Россия. Россия выступает страной агрессором.

Ни разу в нашей работе как украинской делегации в Трехсторонний контактной группе мы не слышали сомнительных заявлений от господина Фокина и не видели никаких неприятных дипломатических неожиданностей, — заявили члены ТКГ, и добавили, что считают странным тот факт, что Фокин не учел, как будет восприниматься его точка зрения в обществе.

Напомним, ранее мы сообщали, что первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин считает, что невозможно установить мир на Донбассе, не соблюдая минских соглашений.

И добавил, что не видит доказательств военной агрессии России на Донбассе. По его мнению, против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке России.