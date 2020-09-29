Носителями уникальных генов оказались левши

Левша. Фото: Все знай

https://racurs.ua/n144481-nositelyami-unikalnyh-genov-okazalis-levshi.html

Ракурс

Левша и правша — это особенность наследственности и генетики, а не следствие окружения и воспитания. Ученые из Медицинского исследовательского института QIMR Бергхофер в Австралии обнаружили 41 ген, который присущ только левшам.

Всего же исследователи изучили геном более 1,7 млн человек. Об этом сообщает «Популярная механика».

Ученые выяснили, что существует определенная генетическая корреляция между тем, как хорошо человек может пользоваться той или другой рукой. Исследователи установили, что левши обладают 41 уникальным геном, но наличие таких пар дает всего лишь 12% вероятность того, что человек окажется левшой.

Это означает, что на выбор главной руки влияет что-то, кроме наследственной предрасположенности. Отмечается, что такими факторами могут быть окружающая среда или же длительная травма одной из рук.

В ходе исследования были изучены данные британского биобанка, 23andMe и Международного консорциума Handedness Consortium, а также создана мегабаза вариантов генома, в которую вошли данные 1 млн 766 тыс. 671 человека.

Как известно, около 10% населения Земли — левши, но процент в каждой стране отличается. Главная рука определяется еще до рождения человека, в утробе мамы, когда одна из них движется чаще, чем другая.

Напомним, ранее мы сообщали, что необычную могилу викинга обнаружили археологи во время раскопок во Виньере, в центральной Норвегии. Могила викинга датируется X веком. Отмечается, что могила обладает уникальной особенностью — меч в ней был расположен слева от тела. Это может говорить о том, что викинг был левшой.