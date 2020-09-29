Носіями унікальних генів виявилися шульги

Шульга. Фото: Все знай

https://racurs.ua/ua/n144481-nosiyamy-unikalnyh-geniv-vyyavylysya-shulgy.html

Ракурс

Шульга і правша — це особливість спадковості й генетики, а не наслідок оточення і виховання. Вчені з Медичного дослідницького інституту QIMR Бергхофер в Австралії виявили 41 ген, який притаманний тільки шульгам.

Усього ж дослідники вивчили геном понад 1,7 млн ​​осіб. Про це повідомляє «Популярная механика».

Вчені з’ясували, що є певна генетична кореляція між тим, як добре людина може користуватися тією чи іншою рукою. Дослідники встановили, що лівші мають 41 унікальним геном, але наявність таких пар дає всього лише 12% вірогідність того, що людина виявиться шульгою.

Це означає, що на вибір головної руки впливає ще щось, крім спадковості. Зазначається, що такими чинниками можуть бути навколишнє середовище або ж тривала травма однієї з рук.

Під час дослідження були вивчені дані британського Біобанку, 23andMe і Міжнародного консорціуму Handedness Consortium, а також створена Мегабаза варіантів геному, у яку увійшли дані 1 млн 766 тис. 671 людини.

Як відомо, майже 10% населення Землі — шульги, але відсоток у кожній країні відрізняється. Головна рука визначається ще до народження людини, в утробі матері, коли одна з них рухається частіше, ніж інша.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що незвичайну могилу вікінга виявили археологи під час розкопок у Віньере, у центральній Норвегії. Могила вікінга датується X століттям.

Зазначається, що могила має унікальну особливість — меч у ній був розташований зліва від тіла. Це може говорити про те, що вікінг був шульгою.