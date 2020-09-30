Скандальну заяву Фокіна члени ТКГ виправдали «особистою позицією»

ТКГ. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n144482-skandalnu-zayavu-fokina-chleny-tkg-vypravdaly-osobystou-pozyciieu.html

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Війна на Донбасі відбувається при участі найманців, а не регулярної армії Російської Федерації, вважає заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Вітольд Фокін. На таку скандальну заяву відреагували інші члени дипломатичної групи.

Члени делегації назвали такі заяви «особистою позицією». Про це йдеться в офіційній заяві української делегації у ТКГ, передає «Укрінформ».

Так, колеги Фокіна заявили, що заступник голови делегації має право на власну позицію та думку, «якою б дивною вона не здавалася». Але під час переговорів у ТКГ дотримуються виключно офіційної позиції держави щодо російської агресії.

Також делегати додали, що у питаннях про окупацію Криму та війну на Донбасі дотримуватись офіційної позиції легко, оскільки офіційна позиція України повністю збігається з правдою.

У ТКГ наголосили, що війну в Україну принесла Росія та її громадяни, саме тому переговори проходять у форматі Україна-ОБСЄ-Росія. Росія виступає країною агресором.

Жодного разу у нашій роботі як української делегації у Тристоронній контактній групі ми не чули сумнівних заяв від пана Фокіна й не бачили жодних неприємних дипломатичних несподіванок, — заявили члени ТКГ і додали, що вважають дивним той факт, що Фокін не врахував, як буде сприйматися його точка зору у суспільстві.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін вважає, що неможливо встановити мир на Донбасі, не дотримуючись мінських угод.

Та додав, що не бачить доказів військової агресії Росії на Донбасі. На його думку, проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Росії.