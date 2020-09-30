Зеленський. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n144483-u-zelenskogo-zalyshylysya-nepryiemno-vrajenymy-zayavamy-fokina.html

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Офіс президента відреагував на скандальні заяви заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі. У відомстві заявили, що кожен, хто представляє державу, не може плутати офіційне з особистим.

Особливо якщо офіційна позиція держави збігається з об'єктивною реальністю. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У відомстві наголосили, що саме з російського вторгнення почалася окупація Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей, і саме Росія повністю контролює окуповані території та має вирішальний вплив на все, що там відбувається.

Офіс президента зауважив, що робота української делегації в Тристоронній контактній групі завжди базувалася на розумінні національних інтересів України, а особисті думки представників не заважали переговорам і не суперечили офіційній позиції держави та задачам, які поставив перед делегацією президент Володимир Зеленський.

Заявам Вітольда Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже надана належна оцінка. Перш за все — суспільством, яке заплатило велику ціну за свої ідеали, — додали в ОП.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін вважає, що неможливо встановити мир на Донбасі, не дотримуючись мінських угод.

Він додав, що, зокрема, не бачить доказів військової агресії Росії на Донбасі. Також він додав, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Росії.