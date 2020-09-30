Динамика распространения коронавируса. Графика: СНБО

https://racurs.ua/n144485-novyy-rekord-koronavirusa-ustanovlen-v-ukraine-bolee-4-tys-bolnyh-v-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине продолжает бить рекорды. За минувшие сутки, 29 сентября, коронавирусную инфекцию обнаружили у 4 тыс. 27 человек. Это самое большое количество новых больных за сутки за весь период пандемии.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в Харьковской области — 549. В Донецкой области стало на 345 больных больше. Также более 200 больных коронавирусом обнаружили в Киеве, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Сумской областях. Об этом говорится в отчете Совета национальной безопасности и обороны.

64 пациентов умерли от коронавируса 29 сентября. В целом болезнь унесла жизни 4 тыс. 129 украинцев. В то же время выздоровели за сутки 2 тыс. 110 человек. За весь период пандемии вылечились более 92 тыс. украинцев.

В мире зарегистрировано уже 33 млн больных коронавирусом. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России.