Коронавирус в Киеве. Фото: Pixabay

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Коронавирус в Киеве несколько притормозил свое разрушительное распространение. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 219 человек, в том числе у 17 детей и десятерых медиков. Всего подтверждено 22 тыс. 778 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 15 тыс. 687 активных больных.

Восемь пациентов погибли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умер 381 киевлянин. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет;

94 мужчины в возрасте от 18 до 79 лет;

11 девочек от четырех до 17 лет и 6 мальчиков от пяти до 14 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 36 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Дарницком районе — 37;

Днепровском районе — 35;

Деснянском районе — 29.

Выздоровели за минувшие сутки 157 человек. Всего коронавирус смогли одолеть 6 тыс. 710 жителей столицы. В стационарах столичных больниц оказались 33 пациента. Остальные — на самоизоляции под наблюдением врачей.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что экстренную медицинскую помощь киевлянам круглосуточно предоставляют 158 бригад «скорых» — днем ​​и 130 — ночью. Из них в Центре экстренной медицинской помощи круглосуточно работают 10 отдельных бригад для оказания помощи и госпитализации пациентов с COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцину от коронавируса разрабатывают десятки мировых компаний. На финальной стадии разработки сейчас находятся вакцины восьми компаний. Украина активно ведет переговоры о поставках препарата с пятью производителями.