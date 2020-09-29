Когда вакцина от коронавируса может появиться в Украине, рассказал Степанов

Вакцина от коронавируса. Фото: пекселс

https://racurs.ua/n144453-kogda-vakcina-ot-koronavirusa-mojet-poyavitsya-v-ukraine-rasskazal-stepanov.html

Ракурс

Вакцину от коронавируса разрабатывают десятки мировых компаний. На финальной стадии разработки сейчас находятся вакцины восьми компаний.

Украина активно ведет переговоры о поставках препарата с пятью разработчиками. Об этом на брифинге 29 сентября заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как отметил министр, сейчас Минздрав ведет переговоры с компаниями Moderna, Synova, Johnson&Johnson, Pfizer, AstraZeneca.

Есть восемь компаний-разработчиков вакцин, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний. Клинические испытания должны показать, что вакцина вырабатывает антитела, и ты не инфицируешься вирусом, — сообщил Степанов.

По словам главы Минздрава, предварительно Украина может получить 8 млн бесплатных доз вакцины от COVID-19.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина ведет переговоры с несколькими разработчиками вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 и готова сделать заказ и предоплату как только вакцина будет зарегистрирована. Глава Минздрава при этом утверждал, что никто не может сказать, когда именно появится вакцина.

Министерство финансов заложило в государственный бюджет на следующий год 2,6 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса. Всего в бюджете предусмотрено 19,4 млрд грн на борьбу с коронавирусом.