Коли вакцина від коронавірусу може з’явитись в Україні, розповів Степанов

Вакцина від коронавірусу. Фото: Пекселс

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Вакцину від коронавірусу розробляють десятки світових компаній. На фінальній стадії розробки наразі перебувають вакцини восьми компаній.

Україна активно веде переговори про постачання препарату з п’ятьма розробниками. Про це під час брифінгу 29 вересня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як зауважив міністр, наразі МОЗ веде перемовини з компаніями Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.

Є вісім компаній-розробників вакцин, які перебувають на третій стадії клінічних випробувань. Клінічні випробування повинні показати, що вакцина виробляє антитіла, і ти не інфікуєшся вірусом, — повідомив Степанов.

За словами очільника МОЗ, за попередніми даними, Україна може отримати 8 млн безкоштовних доз вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Україна веде переговори з кількома розробниками вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 і готова зробити замовлення і передплату одразу, коли вакцина буде зареєстрована. Глава МОЗ при цьому стверджував, що ніхто не може сказати, коли саме з’явиться вакцина.

На закупівлю вакцин від коронавірусу Міністерство фінансів заклало в державний бюджет на наступний рік 2,6 млрд грн. Всього у бюджеті передбачено 19,4 млрд грн на боротьбу з коронавірусом.