Екс-прем’єр Гончарук перебрався до США — новини політики

https://racurs.ua/ua/n144452-eks-premier-goncharuk-perebravsya-do-ssha.html

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Олексій Гончарук — колишній прем'єр-міністр України, якого після приходу до влади делегувала на цю посаду політсила Володимира Зеленського «Слуга народу», перебрався до США на кілька місяців.

Наступні місяці проведу в Північній Америці. Переважно на Вашингтонщині. Там буде відбуватися багато важливого, що безпосередньо впливатиме і на Україну. Ще один важливий фронт роботи для майбутнього нашої країни, — написав Гончарук на своїй Фейсбук-сторінці.

За словами екс-глави уряду, він давно прагнув подивитися на Україну з відстані.

Іноді так загальну картину видно значно краще, бо коли знаходишся в потоці нашого щоденного політичного трешу часто емоції беруть гору, — додав політик.



Гончарук розповів, чим займатиметься у США. Там він «ділитиметься думками», а додому планує «повернутися сильнішим».

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що колишній прем'єр увійде до команди аналітичного «Центру Євразія», який є складовою частиною американської Атлантичної ради Atlantic Council.