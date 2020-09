Олексій Гончарук, колишній прем'єр-міністр України, стане співробітником Еurasia Center, який є частиною американського аналітичного центру Atlantic Council.

Екс-прем'єр обійме посаду експерта. Про це повідомляє Eurasia Center на своїй сторінці в Twitter.

Honored to join the Atlantic Council’s Eurasia Center as a distinguished fellow. Looking forward to our fruitful and meaningful cooperation! https://t.co/fl19zisZXW