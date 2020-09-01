Олексій Гончарук. Україна.ру

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Ракурс

Олексій Гончарук, колишній прем'єр-міністр України, стане співробітником Еurasia Center, який є частиною американського аналітичного центру Atlantic Council.

Екс-прем'єр обійме посаду експерта. Про це повідомляє Eurasia Center на своїй сторінці в Twitter.

Honored to join the Atlantic Council’s Eurasia Center as a distinguished fellow. Looking forward to our fruitful and meaningful cooperation! https://t.co/fl19zisZXW — Oleksiy Honcharuk (@O__Honcharuk) September 1, 2020

Зазначається, що в Eurasia Center високо оцінили роботу екс-прем'єра в Кабінеті міністрів і наголосили, що він очолював орієнтований на реформи уряд.

У біографії на сайті центру повідомляють, що Гончарук — експерт в політичній, фіскальній та структурній реформі. Сам екс-прем'єр заявив, що сподівається на «плідну і конструктивну співпрацю» з Eurasia Center, хоча до цього планував залишатися у політиці.

Гончарук обиймав пост прем'єр-міністра України з серпня 2019 року по березень 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський заявив, що «дуже довіряв» Олексію Гончаруку і все зробив для того, щоб посадити його в крісло прем'єр-міністра, але виявився розчарованим. Він розповів, що уряд виявився «піонер-табором», який загравав з аудиторією в соцмережах.

Покинув свій пост Олексій Гончарук зі скандалом — був оприлюднений скандальний аудіозапис, на якому Гончарук з іншими членами уряду і представниками Нацбанку обговорював, як «правильно» розповідати Зеленському про економіку України.