Зеленський порівняв Кабмін Гончарука з піонерським табором

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Володимир Зеленський заявив, що «дуже довіряв» Олексію Гончаруку та все зробив для того, щоб посадити його у крісло прем'єр-міністра.

Я йому дуже довіряв. Потім він став прем'єр-міністром… Я все для цього зробив. Майже всі міністри, які були в попередньому уряді, були запропоновані ним, — зазначив президент в інтерв’ю УП.

Глава держави також озвучив недоліки, які він помітив у роботі Кабміну Гончарука.

Вони одразу почали загравати перед аудиторією в Фейсбук… Загравали з людьми: скільки у них лайків, почалася вся ця історія. Я зустрівся з Гончаруком і сказав: «Слухай, нам потрібно працювати. Ми забороняємо міністрам упродовж робочого дня користуватися Фейсбук та іншими соцмережами… Що за ігри? Що це за піонер-табір?, — розповів Зеленський.

За його словами, він сказав Гончаруку, щоб екс-прем'єр «не боявся говорити з людьми та ходити на ефіри». Однак згодом було оприлюднено скандальний аудіозапис одного із засідань, на якому Гончарук з іншими членами уряду і представниками Нацбанку обговорював як «правильно» розповідати Зеленському про економіку України.

Розмова була неприємною для мене особисто через те, що я вважав, що у нас з ним державницька позиція і ми з ним команда. І саме ми повинні розмовляти з НБУ про те, що треба знизити облікову ставку… Не він команда з Нацбанком, а я команда з прем'єр-міністром. Не він команда з Фейсбук, а я команда з прем'єр-міністром… А не він мені каже одне, а там щось відбувається інше, — заявив Зеленський.

За словами президента, після появи аудіозапису довіра суспільства до прем'єра була підірвана.

Нагадаємо, ввечері 15 січня на YouTube-каналі під назвою «Як обманути президента?» з’явилися аудіозаписи розмов, на яких нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук говорить, що президент Володимир Зеленський не розуміє базових економічних процесів, що нині відбуваються в країні. У підписі до аудіозапису зазначено: «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова, Юлія Ковалів збиралися на нараду до «тупого президента Зеленського»». На аудіо голоси, приписувані Гончаруку, Рожковій і Маркаровій, розмірковують щодо того, як обґрунтувати та презентувати Зеленському валютні коливання, зокрема штучне зміцнення гривні. Вони говорять російською мовою і голос, схожий на голос Гончарука повідомляє, що глава держави має примітивне уявлення про економіку.