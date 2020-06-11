Зеленский сравнил Кабмин Гончарука с пионерским лагерем

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Владимир Зеленский заявил, что «очень доверял» Алексею Гончаруку и все сделал для того, чтобы усадить его в кресло премьер-министра.

Я ему очень доверял… Затем он стал премьер-министром… Я все для этого сделал. Почти всех министров, которые были в предыдущем правительстве, предложил он, — отметил президент в интервью УП.

Глава государства также озвучил недостатки, которые он заметил в работе Кабмина Гончарука.

Они сразу начали заигрывать перед аудиторией в Фейсбук… Заигрывали с людьми: сколько у них лайков, началась вся эта история. Я встретился с Гончаруком и сказал: «Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Фейсбуком и другими соцсетями… Что за игры? Что это за пионер-лагерь?, — рассказал Зеленский.

По его словам, он сказал Гончаруку, чтобы тот «не боялся говорить с людьми и ходить на эфиры». Однако впоследствии была обнародована скандальная аудиозапись, на которой Гончарук с другими членами правительства и представителями Нацбанка обсуждал как «правильно» рассказывать Зеленскому об экономике Украины.

Разговор был неприятным для меня лично из-за того, что я считал, что у нас с ним государственная позиция и мы с ним команда. И именно мы должны разговаривать с НБУ о снижении учетной ставки… Не он команда с Нацбанком, а я команда с премьер-министром. Не он команда с Фейсбук, а я команда с премьер-министром… А не он мне говорит одно, а там что-то происходит другое, — заявил Зеленский.

По словам президента, после появления аудиозаписи доверие общества к премьеру было подорвано.

Напомним, вечером 15 января на YouTube-канале под названием «Как обмануть президента?» появились аудиозаписи разговоров, на которых якобы премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что президент Владимир Зеленский не понимает базовых экономических процессов, которые сейчас происходят в стране. В подписи к аудиозаписи говорится: «История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к «тупому президенту Зеленскому». На аудио голоса, приписываемые Гончаруку, Рожковой и Маркаровой, размышляют о том, как обосновать и представить Зеленскому тему валютных колебаний, в частности искусственного укрепления гривны. Они говорят по-русски и голос, похожий на голос Гончарука сообщает, что у главы государства примитивное представление об экономике.