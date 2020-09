Алексей Гончарук, бывший премьер-министр Украины, станет сотрудником Еurasia Center, который является частью американского аналитического центра Atlantic Council.

Экс-премьер займет должность эксперта. Об этом сообщает Еurasia Center на своей странице в Twitter.

Honored to join the Atlantic Council’s Eurasia Center as a distinguished fellow. Looking forward to our fruitful and meaningful cooperation! https://t.co/fl19zisZXW