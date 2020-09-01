Алексей Гончарук. Фото: Украина.ру

https://racurs.ua/n143234-eks-premer-goncharuk-nashel-novuu-rabotu-chem-on-budet-zanimatsya.html

Ракурс

Алексей Гончарук, бывший премьер-министр Украины, станет сотрудником Еurasia Center, который является частью американского аналитического центра Atlantic Council.

Экс-премьер займет должность эксперта. Об этом сообщает Еurasia Center на своей странице в Twitter.

Honored to join the Atlantic Council’s Eurasia Center as a distinguished fellow. Looking forward to our fruitful and meaningful cooperation! https://t.co/fl19zisZXW — Oleksiy Honcharuk (@O__Honcharuk) September 1, 2020

Отмечается, что в Еurasia Center высоко оценили работу экс-премьера в Кабинете министров и отметили, что он возглавлял ориентированное на реформы правительство.

В биографии на сайте центра указано, что Гончарук — эксперт в политической, фискальной и структурной реформах. Сам экс-премьер заявил, что надеется на «плодотворное и конструктивное сотрудничество» с Еurasia Center, хотя до этого планировал оставаться в политике.

Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с августа 2019 года по март 2020 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что «очень доверял» Алексею Гончаруку и все сделал для того, чтобы усадить его в кресло премьер-министра, но оказался разочарован. Он рассказал, что на деле правительство оказалось «пионер-лагерем», который заигрывал с аудиторией в соцсетях.

Покинул свой пост Алексей Гончарук со скандалом — была обнародована аудиозапись, на которой Гончарук с другими членами правительства и представителями Нацбанка обсуждал, как «правильно» рассказывать Зеленскому об экономике Украины.