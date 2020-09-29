Экс-премьер Гончарук перебрался в США

https://racurs.ua/n144452-eks-premer-goncharuk-perebralsya-v-ssha.html

Ракурс

Алексей Гончарук — бывший премьер-министр Украины, которого после прихода к власти делегировала на этот пост политсила Владимира Зеленского «Слуга народа», перебрался в США на несколько месяцев.

Последующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно на Вашингтонщине. Там будет происходить много важного, что непосредственно будет влиять и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны, — написал Гончарук на своей Фейсбук-странице.

По словам экс-главы правительства, он давно стремился посмотреть на Украину с расстояния.

Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что, когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут верх, — добавил политик.



Гончарук рассказал, чем будет заниматься в США. Там он намерен «делиться мнениями», а домой планирует «вернуться сильнее».

Напомним, в начале сентября стало известно, что бывший премьер войдет в команду аналитического «Центра Евразия», который является составной частью американской Атлантического совета Atlantic Council.