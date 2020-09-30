Коронавірус у Києві. Фото: Pixabay

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Коронавірус у Києві дещо загальмував своє руйнівне розповсюдження. За минулу добу захворювання підтвердили у 219 осіб, у тому числі у 17 ​​дітей та десятьох медиків. Всього підтверджено 22 тис. 778 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 15 тис. 687 активних хворих.

Восьмеро пацієнтів за добу померли, всього від початку пандемії у Києві від хвороби помер 381 киянин. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

108 жінок у віці від 21 до 89 років;

94 чоловіки у віці від 18 до 79 років;

11 дівчаток від чотирьох до 17 років та 6 хлопчиків від п’яти до 14 років.

До лікарень за добу госпіталізували 36 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дарницькому районі — 37;

Дніпровському районі — 35;

Деснянському районі — 29.

Одужали за минулу добу 157 людей. Усього коронавірус змогли подолати 6 тис. 710 мешканців столиці. У стаціонарах столичних лікарень опинилися 33 пацієнти. Інші — на самоізоляції під наглядом лікарів.





Мер столиці Віталій Кличко заявив, що екстрену медичну допомогу киянам щодобово надають 158 бригад «швидких» — вдень та 130 — вночі. З них у Центрі екстреної медичної допомоги цілодобово працюють 10 окремих бригад для надання допомоги та госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцину від коронавірусу розробляють десятки світових компаній. На фінальній стадії розробки наразі перебувають вакцини восьми компаній. Україна активно веде переговори про постачання препарату з п’ятьма розробниками.