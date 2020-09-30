Іноземцям нещодавно знову дозволили в'їзд до України, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n144496-chy-zakryut-inozemcyam-znovu-v-yizd-do-ukrayiny-rozpovily-v-uryadi-video.html

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Епідемія коронавірусу призвело до того, що українська влада на певний час обмежила іноземцям в’їзд до країни.

28 вересня Кабмін скасував цю заборону. Наразі планів повторно її запроваджувати немає. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про це під час відеобрифінгу.

Я дуже радий тому, що запровадження обмеження на в’їзд іноземців не встигло перетворитися на «традицію». Це було форс-мажорне рішення, яке ми були вимушені ухвалити для захисту здоров’я громадян і стримання поширення пандемії, — зазначив Кулеба.

За словами міністра, він особисто виступає за те, щоб в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 зберігалася можливість для подорожей, а іноземці могли в’їжджати до України з дотриманням певних базових правил.

І саме таку політику наразі реалізує уряд, — наголосив Кулеба.

Заборона на в’їзд іноземців до України діяла в період з 28 серпня по 28 вересня.

Нагадаємо, рішення про запровадження заборони на в’їзд іноземців Кабмін ухвалив 26 серпня.