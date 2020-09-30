Иностранцам недавно снова разрешили въезд в Украину, фото: «112 Украина»

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Эпидемия коронавируса привела к тому, что украинские власти на время ограничили иностранцам въезд в страну.

28 сентября Кабмин отменил этот запрет. Сейчас планов повторно его вводить нет. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил об этом во время видеобрифинга.

Я очень рад тому, что введение ограничения на въезд иностранцев не успело превратиться в «традицию». Это было форс-мажорное решение, которое мы были вынуждены принять для защиты здоровья граждан и сдерживания распространения пандемии, — отметил Кулеба.

По словам министра, он лично выступает за то, чтобы в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19 сохранялась возможность для путешествий, а иностранцы могли въезжать в Украину с соблюдением определенных базовых правил.

И именно такую ​​политику сейчас реализует правительство, — подчеркнул Кулеба.

Запрет на въезд иностранцев в Украину действовал в период с 28 августа по 28 сентября.

Напомним, решение о введении запрета на въезд иностранцев Кабмин принял 26 августа.