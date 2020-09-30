Верховна Рада припиняє роботу у жовтні — нардепи зберуться лише раз — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n144498-verhovna-rada-prypynyaie-robotu-u-jovtni-nardepy-zberutsya-lyshe-raz.html

Ракурс

Верховна Рада припиняє роботу у жовтні в форматі пленарних засідань через інфікування низки депутатів та працівників апарату парламенту коронавірусом.

У Раді за останні дні близько 10 хворих на коронавірусну інфекцію, тому завтра і у п’ятницю (1−2 жовтня — ред.) засідань не буде. Замість них депутати працюватимуть у комітетах, — заявив під час ранкового пленарного засідання 30 вересня спікер Дмитро Разумков.

Таке рішення, за його словами, було ухвалено разом із очільниками парламентських фракцій.

Виключення буде лише 20 жовтня — тоді на позачерговому засіданні Рада розглядатиме держбюджет на 2021 рік, — додав Разумков.



Нагадаємо, що згідно з календарним планом роботи четвертої та позачергової сесії Верховної Ради IX скликання, яка триває із серпня до січня 2021 року, у жовтні депутати мали відпрацювати два тижні у форматі пленарних засідань — із 29 вересня до 2 жовтня та з 6−9 жовтня.