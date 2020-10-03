Пожары на Луганщине. Фото: ГСЧС

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Лесные пожары в Луганской области привели к гибели 11 человек.

Тела четырех местных, которые считались пропавшими без вести, нашли под завалами домов в селах Сиротине и Вороново. Об этом 3 октября сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

В ГСЧС 3 октября сообщили, что на территории Луганской области продолжается тушение пожаров. Сложная ситуация наблюдается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. В опасной зоне находятся 32 населенных пункта.

Напомним, 30 сентября масштабные лесные пожары возникли в Луганской области одновременно в трех районах — Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском. В ряде населенных пунктов сгорели дома и хозяйственные жилища. В результате пожара на Луганщине погибли девять человек, в больницы попали 17 пострадавших.

В Офисе генпрокурора заявили, что рассматривают несколько версий причин возникновения пожаров: обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.