Пожежі на Луганщині. Фото: ДСНС

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Лісові пожежі у Луганській області призвели до загибелі 11 осіб.

Тіла чотирьох місцевих, які вважалися зниклими безвісти, знайшли під завалами будинків у селах Сиротине та Воронове. Про це 3 жовтня повідомила речниця Головного управління Національної поліції Луганської області Тетяна Погукай на власній сторінці у Facebook.

У ДСНС 3 жовтня повідомили, що на території Луганської області продовжується гасіння пожеж. Складна ситуація спостерігається вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів. У небезпечній зоні знаходяться 32 населених пункти.

Нагадаємо, 30 вересня масштабні лісові пожежі виникли в Луганській області одночасно в трьох районах — Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському. У низці населених пунктів згоріли будинки та господарські оселі. Внаслідок пожежі на Луганщині загинули дев’ятеро осіб, до лікарень потрапили 17 постраждалих.

В Офісі генпрокурора заявили, що розглядають кілька версій причин виникнення пожеж: обстріли бойовиків, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.