Купівлю 5 тис. голосів виборців викрила поліція на Чернігівщині. Фото: evplanet.org

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Виборчу сітку з підкупу виборців на виборах народного депутата виявили правоохоронці у 208 окрузі в Чернігівській області.

Гроші та списки виборців, які свідчать про скупку голосів на користь однієї з партій та кандидата в народні депутати, виявили під час обшуку авто одного з керівників структурних підрозділів Бахмацької районного державної адміністрації. Про це 3 жовтня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Під час обшуку були вилучені списки виборців із зазначенням так званих «десятників» та 66 тис. грн. Правоохоронці підрахували, що мережа налічувала понад 5 тис. осіб.

У поліції розповіли, що обшук силовики проводили на підставі інформації про можливу причетність посадовця до організації підкупу виборців. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборців) ККУ. Правоохоронці встановлюють всіх осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Нагадаємо, у Комітеті виборців України заявили, що «виборчий туризм» загрожує спотворенням результатів виборів в окремих громадах. Ця технологія передбачає зміну виборцем місця реєстрації з одного населеного пункту на інший. Таким чином особа, яку підкупили, може проголосувати за «потрібного» кандидата.