Покупку 5 тыс. голосов избирателей разоблачила полиция на Черниговщине. Фото: evplanet.org

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Избирательную сетку по подкупу избирателей на выборах народного депутата обнаружили правоохранители в 208 округе в Черниговской области.

Деньги и списки избирателей, которые свидетельствуют о скупке голосов в пользу одной из партий и кандидата в народные депутаты, обнаружили во время обыска авто одного из руководителей структурных подразделений Бахмачской районной государственной администрации. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Во время обыска были изъяты списки избирателей с указанием так называемых «десятников» и 66 тыс. грн. Правоохранители подсчитали, что сеть насчитывала более 5 тыс. лиц.

В полиции рассказали, что обыск силовики проводили на основании информации о возможной причастности чиновника к организации подкупа избирателей. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателей) УК. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могут быть причастными к преступлению.

Напомним, в Комитете избирателей Украины заявили, что «избирательный туризм» грозит искажением результатов выборов в отдельных общинах. Эта технология предусматривает изменение избирателем места регистрации с одного населенного пункта на другой. Таким образом человек, которого подкупили, может проголосовать за «нужного» кандидата.