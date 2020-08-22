Предвыборная агитация. Фото: Pixabay

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Ракурс

В каждом уголке нашей страны мелькают самые разнообразные цвета билбордов — это четко указывает на то, что политические партии готовятся к избирательной гонке. Насколько такая предвыборная агитация соответствует закону, разбиралась автор.

В понимании ч. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Украины предвыборная агитация — это осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата, партию (организацию партии) — субъектов избирательного процесса. Предвыборная агитация может осуществляться в любой форме и любыми средствами, не противоречащими Конституции и законам Украины.

Предвыборная агитация может проводиться в следующих формах: размещение печатных агитационных материалов или политической рекламы на носителях наружной рекламы (п. 6 п. 2 ч. 1 ст. 51 ИК Украины). Согласно ч. 4 указанной нормы, предвыборная агитация осуществляется за счет избирательных фондов кандидатов, партий (организаций партий) — субъектов избирательного процесса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Виды и сроки предвыборной агитации

Скрытая предвыборная агитация, а также размещение или распространение материалов предвыборной агитации, не обозначенной в соответствии с требованиями закона, запрещаются (ч. 5 ст. 51 ИК Украины).

Реклама печатных изданий (газет, журналов, книг), других товаров и услуг с использованием фамилий или изображений (портретов) кандидатов, названий или символики политических партий — субъектов избирательного процесса считается предвыборной агитацией. К предвыборной агитации также относится использование символики (гимна, флага, опознавательного знака, девиза) или логотипов партии — субъекта соответствующего избирательного процесса, использование предвыборных слоганов, лозунгов кандидатов, партий (организаций партий) — субъектов соответствующего избирательного процесса, а также сообщение о проведении зрелищных или других публичных мероприятий в поддержку партии, кандидата или о поддержке указанных мероприятий кандидатами, партиями (организациями партий) — субъектами соответствующего избирательного процесса, а также привлечение внимания к участию в таких мероприятиях партий или определенных лиц в качестве кандидатов.

Согласно ч. ч. 1, 3 ст. 52 ИК Украины, предвыборная агитация начинается кандидатом, партией (организацией партии) на следующий день после дня принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидата (кандидатов) и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования. Предвыборная агитация в период избирательного процесса вне сроков, установленных в этой статье, запрещается.

Таким образом, по мнению автора, размещение бордов с рекламой как партий, так и конкретных будущих кандидатов в понимании ИК Украины, при грамотном подходе, может быть расценено как предвыборная агитация, которая разрешена не ранее следующего дня после дня принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидата. Очевидно, что по состоянию на август 2020 года она запрещена. Ведь даже сама регистрация кандидатов еще не началась.

Ответственность за нарушение

Каждый адвокат при запросе клиента сталкивается с вопросом: какая будет ответственность? Поэтому, безусловно, эта тема важна.

Ответственность за нарушение порядка ведения предвыборной агитации предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях. Отдельные нормы об ответственности, связанной с предвыборной агитацией, содержатся и в Уголовном кодексе Украины. Но это более серьезные вопросы, связанные с финансированием выборов (ст. 159-1 «Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации или агитации референдума» и ст. 160 «Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму»).

Вернемся к КУоАП. Согласно ст. 212-10, проведение предвыборной агитации вне сроков, установленных законом, или в местах, запрещенных законом, проведение агитации в формах и средствами, противоречащими Конституции или законам Украины, или иное нарушение установленных законом ограничений касательно ведения агитации, кроме отдельных случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи, статьями 212-9, 212-13 и 212-14 настоящего Кодекса, является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на граждан от ста (1700 грн) до двухсот (3400 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн).

Конечно, КУоАП содержит и ряд других определений административных правонарушений в сфере избирательного процесса, предусмотренных главой 15-А «Административные правонарушения, посягающие на осуществление народного волеизъявления и установленный порядок его обеспечения». Однако автору в данном конкретном случае интересна именно ответственность за размещение бордов с изображенной информацией о партиях вне установленных сроков.

Судебные дела

Дела об административных правонарушениях, посягающих на осуществление народного волеизъявления и установленный порядок его обеспечения, подведомственны судам (ч. 1 ст. 221 КУоАП). Согласно ст. 255 КУоАП, протоколы об административных правонарушениях в этой категории дел, в частности, предусмотренные ст. 212-10, имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица: органов внутренних дел (Национальной полиции) (п. п. 1 ч. п. 1 ч. 1), по некоторым другим статьям соответствующей главы также — председатель, заместитель председателя, секретарь, другие члены избирательной комиссии (п. 2-2 ч. 1) и даже кандидаты, уполномоченные лица, официальные наблюдатели (п. 2-3).

Как ни странно, дел об административных правонарушениях по указанной статье согласно Реестру судебных решений практически не существует. Одним из немногих дел об административных правонарушениях по ст. 212-10 является производство о привлечении к административной ответственности кандидата в народные депутаты Украины (по этическим соображениям фамилия автором не указана, хотя и содержится в соответствующем государственном реестре http://reyestr.court.gov.ua/Review/83394052). Основанием составления административного материала было размещение билборда с лозунгом «Защищать и помогать — мой долг» и контактными данными общественной приемной народного депутата. Основанием закрытия производства для суда было в том числе и то обстоятельство, что никакого призыва к голосованию за какого-либо кандидата в депутаты Верховной Рады или любую партию этот билборд не содержал. А информация, указанная на билборде, якобы носила информационный характер, то есть доводила до сведения граждан факт о наличии общественной приемной народного депутата Украины.

Интересным является то обстоятельство, что факт изготовления билборда не за средства из избирательного фонда кандидата в народные депутаты расценен не как нарушение, а как указание на то, что это не является предвыборной агитацией.

В другом не менее интересном решении суда (http://reyestr.court.gov.ua/Review/82332311), закрывая производства по делу, суд указал, что конкретное коммунальное предприятие и его работники отношения к устранению агитации в отношении кандидата на пост президента Украины не имеют, поэтому нет подтверждения, что именно в их обязанности входило обеспечение устранения агитации в отношении кандидата на пост президента Украины в день, когда это было запрещено законодательством. Как говорится, нет крайнего.

По содержанию формулировки соответствующих норм материального права у автора есть и многие другие вопросы, которые могут возникать и применяться в пользу кандидатов при инициировании соответствующих административных производств. Но оставим это для конкретных производств.

Достаточно упрощает работу адвокатам в соответствующих категориях дел, как и во всех других делах об административных правонарушениях, неумение полицейскими должным образом оформить материалы об административном правонарушении, а также разъяснения, содержащиеся в обобщении судебной практики применения судами Украины законодательства об ответственности за административные правонарушения, посягающие на осуществление народного волеизъявления и установленный порядок его обеспечения (ст. 212-7, 212-21 кодекса Украины об административных правонарушениях), и преступления против избирательных прав и свобод (ст. 157‒160 Уголовного кодекса) Верховного суда Украины.

Резюмируя, стоит отметить, что норма, запрещающая осуществление предвыборной агитации в форме размещения бордов с информацией о партиях вне разрешенных законом сроков, имеет место, но насколько она является действующей — это уже совсем другой, риторический вопрос.