Одну з ключових вимог МВФ виконала Україна

МВФ. Фото:Stockworld

https://racurs.ua/ua/n144642-odnu-z-kluchovyh-vymog-mvf-vykonala-ukrayina.html

Ракурс

Кредит Міжнародного валютного фонду (МВФ) стане доступнішим для України. Державна податкова служба створила відокремлені підрозділи територіальних органів, як того вимагали міжнародні кредитори.

Відповідний наказ був підписаний очільником податкової служби Олексієм Любченком за підтримки міністра фінансів Сергія Марченка. Про це повідомляє прес-служба ДПС.

Повідомляється, що тепер ДПС почне працювати у форматі єдиної юридичної особи. Згідно з вимогою МВФ, податкова має розділити центральний апарат і створити окремі підрозділи без статусу юридичних осіб. Зазначимо, що реорганізація податкової є одним із найважливіших кроків на шляху до підтримування партнерства з міжнародними кредиторами.

Як раніше повідомляв міністр фінансів Марченко, без кредитів МВФ Україна не зможе профінансувати витрати державного бюджету у 2021 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. В офіційних повідомленнях Офіс президента і МВФ по-різному розтлумачили розмову.

Директор МВФ висловила Зеленському «занепокоєння щодо тиску на НБУ» і сказала йому, що реформа НБУ і його результати за останні п’ять років є «чіткою історією успіху для України».

Президент України обмежився висловленнями про те, що продовження активної співпраці з МВФ у рамках нової програми stand-by є важливим пріоритетом для України, а також про «всебічній підтримці, яку надає МВФ».