Рейтинг акторок. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144641-forbes-prezentuvav-reytyng-naydorojchyh-aktorok-svitu-video.html

Ракурс

Forbes, американське фінансово-економічне видання, оприлюднило рейтинг найвисокооплачуваніших актрис світу. До першої трійки увійшли такі голлівудські зірки, як Софія Вергара, Анджеліна Джолі і Галь Гадот.

Лідируючу першу сходинку у рейтингу зайняла американська актриса колумбійського походження Софія Вергара. Про це стало відомо з рейтингу, який опублікував Forbes.

Знаменитість заграла роль у ситкомі «Американська сімейка». її річний дохід склав 43 млн дол.

На другому почесному місці опинилася інша голлівудська зірка — Анджеліна Джолі. Її дохід за рік склав 35,5 млн дол. Основну частину свого прибутку вона дістала за роль у фільми «Вічні», який має вийти у наступному році.





Замикає трійку лідерів ізраїльська актриса Галь Гадот, яка отримала 31 млн дол. прибутку. Один фільм «Червоне повідомлення» приніс акторці 20 млн. дол.

Також у десятку рейтингу найвисокооплачуваніших акторок увійшли:

Мелісса Маккарті з прибутком у 25 млн дол.;

Меріл Стріп з прибутком у 24 млн дол.;

Емілі Блант з доходом у 22,5 млн дол.;

Ніколь Кідман, яка отримала 22 млн дол.;

Еллен Помпео з заробітком у 19 млн дол.;

Елізабет Мосс, яка отримала 16 млн дол.;

Віола Девіс, що заробила 15,5 млн дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Forbes оцінив статки світових акторів та склав рейтинг найбільш високооплачуваних із них. Очолив рейтинг колишній реслер та актор Двейн «Скеля» Джонсон. Він посідає вершину топу вже другий рік поспіль.

Видання оцінило річний дохід Джонсона від акторської діяльності в 87,5 млн дол. Зазначається, що за роль у бойовику «Червоне повідомлення» (Red Notice), який вийде на Netflix пізніше в цьому році, актор уже отримав 23,5 млн дол.