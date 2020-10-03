Рейтинг актрис. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144641-forbes-predstavil-reyting-samyh-dorogih-aktris-mira-video.html

Ракурс

Forbes, американское финансово-экономическое издание, обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. В первую тройку вошли такие голливудские звезды, как София Вергара, Анджелина Джоли и Галь Гадот.

Лидирующую первую строчку в рейтинге заняла американская актриса колумбийского происхождения София Вергара. Об этом стало известно из рейтинга, который опубликовал Forbes.

Знаменитость заиграла роль в ситкоме «Американская семейка». Ее годовой доход составил 43 млн долл.

На втором почетном месте оказалась другая голливудская звезда — Анджелина Джоли. Ее доход за год составил 35,5 млн долл. Основную часть своей прибыли она получила за роль в фильме «Вечные», который должен выйти в следующем году.





Замыкает тройку лидеров израильская актриса Галь Гадот, которая получила 31 млн долл. прибыли. Один фильм «Красное уведомление» принес актрисе 20 млн. долл.

Также в десятку рейтинга самых высокооплачиваемых актрис вошли:

Мелисса Маккарти с прибылью в 25 млн долл.;

Мерил Стрип с доходом в 24 млн долл.;

Эмили Блант с доходом в 22,5 млн долл.;

Николь Кидман, которая получила 22 млн долл.;

Эллен Помпео с заработком в 19 млн долл.;

Элизабет Мосс, которая получила 16 млн долл.;

Виола Дэвис, заработала 15,5 млн долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что Forbes оценил состояние мировых актеров и составил рейтинг самых высокооплачиваемых из них. Возглавил рейтинг бывший рестлер и актер Дуэйн «Скала» Джонсон. Он занимает вершину топа уже второй год подряд.

Издание оценило годовой доход Джонсона от актерской деятельности в 87,5 млн долл. Отмечается, что за роль в боевике «Красное уведомление» (Red Notice), который выйдет на Netflix позже в этом году, актер уже получил 23,5 млн долл.