Погода в Украине на 4 октября. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144640-poslednie-teplye-i-solnechnye-dni-ozaryat-vse-regiony-pogoda-v-ukraine-na-4-oktyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 4 октября ожидается теплая и солнечная, на западе возможны кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +24°.

Днем столбики термометров покажут 19−24° выше нуля. Ночи в эти сутки станут немного теплее — 11−16° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 4 октября будет солнечной, возможна переменная облачность. Ночью воздух прогреется до 11−13° тепла, а днем — 20−22° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется относительно прохладная, без осадков. Температура воздуха ночью составит 10−12° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 19−21° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут по-летнему теплыми. Температура воздуха ночью будет 14−16° тепла, а днем прогреется до 22−24° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется теплая, однако с осадками. Температурные показатели будут следующими: ночью 14−16° тепла, а днем — 22−24° выше нуля.

Погода в Карпатах 4 октября будет сопровождаться небольшим дождем. Столбики термометров в темное время суток покажут 12−14° тепла, а днем 21−13° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка Украины 4 октября прогнозируется спокойная. Магнитные бури не наблюдаються.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр спрогнозировал погоду на октябрь.