Прогноз погоды на октябрь обнародовал Гидрометеоцентр

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Какой будет погода в октябре, рассказали синоптики Украинского гидрометцентра. Средняя месячная температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 7−12°С. В горах столбик термометра покажет 6−7°С, что приближается к средним многолетним значениям.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 30−65 мм, в Карпатах местами 75−100 мм, что в пределах средних многолетних значений, — сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Синоптики добавляют, что традиционно во второй и третьей декадах октября происходит переход суточной температуры через +8° C в сторону понижения. Лишь в южной части Украины и на Закарпатье похолодание придет в первой декаде ноября.

Ранее самая высокая температура в октябре составляла 25−35°С, самая низкая — 18−23°С мороза.

Кроме этого, синоптики предупредили, что 1 октября в Карпатах и на Прикарпатье пройдут сильные дожди, а 1−2 октября — на Востоке страны ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. Также в восточных, большинстве районов Днепропетровской, Одесской, Николаевской областей и в Крыму сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.