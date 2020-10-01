С 1 октября надо включить фары вне города. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/n144543-vkluchite-fary-za-gorodom-policiya-napomnila-voditelyam-o-shtrafah-s-1-oktyabrya.html

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С 1 октября украинские водители автомобилей должны ездить с включенными фарами.

Это правило действует на дорогах вне населенных пунктов. На дорогах водители должны включить дневные ходовые огни или ближний свет фар. Нарушение требований правил дорожного движения карается штрафом от 425 до 510 грн. Это предусматривается ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В ведомстве отмечают, что такие нормы в украинском законодательстве связаны с необходимостью дополнительного обозначения авто в условиях недостаточной видимости, в частности в осенне-зимний период.

Напомним, в Нацполиции заявили, что патрульные не имеют возможности штрафовать владельцев «евроблях» за превышение скорости, зафиксированное с помощью введенной в Украине с 1 июня системы автофиксации нарушений правил дорожного движения.