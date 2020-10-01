З 1 жовтня треба увімкнути фари поза містом. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/ua/n144543-uvimknit-fary-za-mistom-policiya-nagadala-vodiyam-pro-shtrafy-z-1-jovtnya.html

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З 1 жовтня українські водії автомобілів мають їздити з увімкненими фарами.

Це правило діє на дорогах поза населеними пунктами. На дорогах водії повинні увімкнути денні ходові вогні або ближнє світло фар. Порушення вимог правил дорожнього руху карається штрафом від 425 до 510 грн. Це передбачається ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

У відомстві наголошують, що такі норми в українському законодавстві пов’язані з необхідністю додаткового позначення авто в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, у Нацполіції заявили, що патрульні не мають можливості штрафувати власників «євроблях» за перевищення швидкості, зафіксоване за допомогою запровадженої в Україні з 1 червня системи автофіксації порушень правил дорожнього руху.