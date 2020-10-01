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Прогноз погоди на жовтень оприлюднив Гідрометеоцентр — якою буде погода у жовтні

Прогноз погоди на жовтень оприлюднив Гідрометеоцентр

1 жов 2020, 10:40
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Якою буде погода у жовтні, розповіли синоптики Українського гідрометеоцентру. Середня місячна температура повітря в Україні коливатиметься у межах 7−12°С. У горах стовпчик термометра показуватиме 6−7°С, що наближається до середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 30−65 мм, в Карпатах місцями 75−100 мм, що в межах середніх багаторічних значень, — інформує прес-служба Гідрометеоцентру.

Синоптики додають, що традиційно у другій та третій декадах жовтня відбувається перехід добової температури через +8°C у бік зниження. Лише у південній частині України та на Закарпатті — похолодання прийдуть у першій декаді листопада.

Раніше найвища температура у жовтні становила 25−35°, найнижча — 18−23° морозу.

Окрім цього, синоптики попередили, що 1 жовтня в Карпатах та на Прикарпатті пройдуть сильні дощі, а 1−2 жовтня — на Сході країни очікуються пориви вітру 15−20 м/с. Також у східних, більшості районів Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської областей та в Криму утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.


Джерело: Ракурс


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