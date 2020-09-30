Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 1 жовтня буде дощовою — опади очікуються впродовж доби в усіх областях.

Грози очікуються на півдні країни. Температура повітря дещо знизиться — вночі очікується від 9° до 15° тепла. Вдень повітря прогріється до 14−22° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 1 жовтня очікується з дощами. Вночі повітря прогріється до 11−13° тепла, а вдень — 15−17° вище нуля.

Погода в Харкові у перший день другого місяця осені буде теж дощовою. Температуру повітря вночі прогнозують 10−12° тепла, вдень 15−17° вище нуля.

Погода Одесі найближчої доби теж буде похмурною й дощовою. Температура повітря вночі очікується 13−15° тепла, а вдень обіцяють 16−18° вище нуля.

Погода у Львові 1 жовтня буде сонячною та малохмарною. Місцями прогнозують грози. Температурні показники наступні — вночі 7−9° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах завтра буде з опадами у виді дощу. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11° тепла, а вдень 13−17° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 1 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні 30 вересня прогнозувалася відносно тепла, але синоптики обіцяли грози та зливи в усіх регіонах. Температура повітря вдень повинна була прогрітися до 22° тепла.