Лісові пожежі посилилися на Луганщині. Фото: ДСНС

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Масштабні лісові пожежі 30 вересня виникли в Луганській області одночасно в трьох районах.

Загорілася суха трава та лісова підстилка. Сильний вітер допомагає вогню швидко поширитися на велику площу. Через це проводиться евакуація мешканців сіл, які знаходяться в небезпечній зоні. Вогонь гасять поблизу сіл Трьохізбенка, Кряківка, Муратове, Капітанове Новоайдарського району та між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, горить близько 50 га в лісовому масиві у районі сіл Кряківка та Трьохізбенка. Вітер допомагає вогню поширитися на територію села Муратове. Про жертв та постраждалих тут не повідомляється.

Ще близько 10 га лісу горить в районі сіл Малинове, Піщане та Артема Станично-Луганського району. Крім того, вогонь охопив площу у 8 га між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району. Вогонь там також може перекинутися на житлові будинки. З вогнем борються 192 осіб та 44 одиниці техніки.

У ДСНС зазначили, що через сильний поривчастий вітер на Луганщині є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж. Синоптики обіцяють, що найближчі п’ять днів в області переважатиме суха й малохмарна погода.

Нагадаємо, 27 вересня під Краматорськом в районі селища Василівська Пустош спалахнула лісова пожежа. Не виключалося, що пожежа спалахнула через недбале поводження з вогнем.