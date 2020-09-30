Лесные пожары усилились на Луганщине. Фото: ГСЧС

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Масштабные лесные пожары 20 сентября возникли в Луганской области одновременно в трех районах.

Загорелась сухая трава и лесная подстилка. Сильный ветер помогает огню быстро распространиться на большую площадь. Из-за этого проводится эвакуация жителей сел, которые находятся в опасной зоне. Огонь тушат вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района и между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, горит около 50 га в лесном массиве в районе сел Кряковка и Трехизбенка. Ветер помогает огню распространиться на территорию села Муратово. О жертвах и пострадавших здесь не сообщается.

Еще около 10 га леса горит в районе сел Малиновое, Песчаное и Артема Станично-Луганского района. Кроме того, огонь охватил площадь в 8 га между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района. Огонь там также может перекинуться на жилые дома. С огнем борются 192 человека и 44 единицы техники.

В ГСЧС отметили, что из-за сильного порывистого ветра на Луганщине есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров. Синоптики обещают, что ближайшие пять дней в области будет преобладать сухая и малооблачная погода.

Напомним, 27 сентября под Краматорском в районе поселка Васильевская Пустошь вспыхнул лесной пожар. Не исключалось, что пожар вспыхнул из-за небрежного обращения с огнем.