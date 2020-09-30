Нардеп из «Слуги народа» Татьяна Грищенко. Фото: apravda.com

https://racurs.ua/n144530-covid-19-podkosil-esche-odnogo-nardepa-iz-slugi-naroda.html

Ракурс

Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили еще у одного народного депутата.

Вирус подкосил нардепа из фракции «Слуга народа» Татьяну Грищенко. Об этом 30 сентября сообщил народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Telegram.

Напомним, 30 сентября Верховная Рада объявила о прекращении работы в октябре в формате пленарных заседаний. Причиной такого решения стало инфицирование коронавирусом ряда депутатов и работников аппарата парламента. За последние несколько дней COVID-19 подхватили с десяток нардепов.

Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус получил пятый президент Украины и глава фракции «Европейская солидарность» в парламенте Петр Порошенко. Также сообщалось об инфицировании руководительницы политической партии «Голос» Киры Рудык.

В конце августа коронавирусной болезнью заболела лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Ее состояние оценивалось как тяжелое, нардеп лежала в больнице. Впоследствии Тимошенко преодолела COVID-19.