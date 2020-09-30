Нардеп зі «Слуги народу» Тетяна Грищенко. Фото: apravda.com

https://racurs.ua/ua/n144530-covid-19-pidkosyv-sche-odnogo-nardepa-zi-slugy-narodu.html

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили ще у одного народного депутата.

Вірус підкосив нардепа з фракції «Слуга народу» Тетяну Грищенко. Про це 30 вересня повідомив народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у Telegram.

Нагадаємо, 30 вересня Верховна Рада оголосила про припинення роботи у жовтні в форматі пленарних засідань. Причиною такого рішення стало інфікування коронавірусом низки депутатів та працівників апарату парламенту. За останні кілька днів COVID-19 підхопили з десяток нардепів.

Раніше повідомлялося, що позитивний тест на коронавірус отримав п’ятий президент України і глава фракції «Європейська солідарність» в парламенті Петро Порошенко. Також повідомлялося про інфікування очільниці політичної партії «Голос» Кіри Рудик.

Наприкінці серпня на коронавірусну хворобу захворіла лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Її стан оцінювався як тяжкий, нардеп лежала в лікарні. Згодом Тимошенко подолала COVID-19.