Найдревніше перо. Фото: magimigom.ru

https://racurs.ua/ua/n144529-istoriu-naydavnishogo-pera-vcheni-vstanovyly-pislya-159-rokiv-dyskusiy-foto.html

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Палеонтологи після 159 років суперечок встановили, кому належало найдавніше у світі перо.

Виявилося, що воно належить птахоподібному динозавру археоптериксу. До такого висновку дійшла міжнародна група вчених після аналізу дев’яти основних ознак пера, а також досліджень 13 відомих скелетних останків археоптерикса. Використовуючи спеціалізований електронний мікроскоп, дослідники визначили, що перо знаходилося на лівому крилі. Після колірної реконструкції вчені дізналися, що колись перо було повністю матово-чорним. Наукова робота опублікована в Scientific Reports.

Завдяки науковій детективній роботі, яка об'єднала нові методи зі старими копалинами і певною літературою, ми змогли, нарешті, вирішити ці багатовікові завдання, — зазначив провідний автор нової роботи Райан Карні.

Перше відоме викопне перо знайшли в 1862 році на півдні Німеччини. Впродовж 159 років науковці сперечалися про те, кому воно належить.

Нагадаємо, американські учені виявили скам’янілий травний тракт стародавньої тварини віком 550 млн років. Науковці не виключають, що ця знахідка допоможе зрозуміти ранню історію тварин, які існували на Землі до так званого Кембрійського вибуху, котрий стався 540 млн років тому.